موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سوق عالمي في مصر و"ماسك" يتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

ضمن خطواته المتواصلة لتحويل مصر إلى دولة عصرية، توجهت أفكار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تحديث وتطوير قطاع السيارات.

يستمر إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا الأمريكية في الترويج للجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية لسيارات تسلا.

رغم نجاحها في مواجهة مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، فوجئت شركة تويوتا بأزمة جديدة تسببت في وقف تصنيع طرازين من سيارات لكزس.

كشفت دراسة أجراها موقع iSeeCars عن حقيقة تأثير لون السيارة على قيمتها السوقية عند إعادة بيعها مستعملة.

انضمت هوندا اليابانية لقائمة الشركات التي أعلنت رسميا عن موديلات 2022.