شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضل راجل الحلقة 19.. اختفاء ابنة ياسر جلال من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، عرض ياسر جلال على النيابة ويقص حكاية الفيديو الذى كان يسعى للحصول عليه مقابل 100 ألف جنيه، وتواجهه النيابة بالاتهام وأن لديه الدافع لقتل المجنى عليه لوجود خصومة بينهما، وتقرر النيابة حبسه 3 أيام على ذمة التجديد وانتظار تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث للبت فى القضية.

وفى حوار بين الضابط محمود عبد المغنى والطبيبة نور اللبنانية تشكو له مطاردة طليقها لها، فيعرض عليها أن يمضى طليقها على محضر عدم تعرض وإن طاردها مرة أخرى يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما فاتحته فى قضية جلال وقال إنه يشعر أنه مظلوم لكن كل الأدلة ضده ومع ذلك لن يتركه إن كان مظلوما.

وفجأة تختفى شهد "رنا رئيس" من المنزل، تبحث عنها أمها هدى "نرمين الفقى" وأختها الصغرى فلا تجدها، وذلك بعد ليلة قضتها شهد تبكى على حبس والدها جلال، فأين ذهبت شهد؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.