شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تحتفل بمرور 33 عاما على زواجها من توم هانكس.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 33 عاما مرت على زواج النجم العالمي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، خاضها فيها الكثير من المغامرات والأزمات والتي كان آخرها إصابتهما بفيروس كورونا واحتجازهم لبعضه أسابيع فى أستراليا، وتشاركا في الكثير من المنصات لحظات نجاحهم سوياً.

وفى صورة جديدة نشرتها ويلسون، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قررت الاحتفال بعيد زواجها ومرور 33 عاما على علاقتهما سوياً كزوجين، وتغزلت في زوجها النجم العالمي توم هانكس، ببضع كلمات، قائلة: "33 عاماً من الزواج من صديقي، حبيبي، الحب ينتصر".

وكان فيلم النجم العالمى توم هانكس الجديد، News of the World، حقق إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و875 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث طرح العمل في 25 ديسمبر من العام الماضى.

ومن المقرر أن يصل فيلم News of the World، خلال الفترة المقبلة إلى عدد كبير من دول العالم التي لم تضطر إلى إغلاق سينماتها بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى منذ العام الماضى، وأدى إلى توقف عرض الأفلام المختلفة حول العالم.



ريتا ويلسون وتوم هانكس

ويدور فيلم News of the World ، فى مرحلة زمنية تلت نهاية الحرب الأهلية، حيث ينتقل الكابتن جيفرسون كايل كيد (توم هانكس)، وهو من قدامى المحاربين في ثلاث حروب، من بلدة إلى أخرى باعتباره راوي قصص غير خيالي، يتقاسم أخبار الرؤساء والملكات، العداوات المجيدة، الكوارث، والمغامرات التي تجتاح العالم.

فيلم News of the World، بطولة توم هانكس، هيلينا زنجل، توم أستور، ترافيس جونسون، آندي كاستيليتش، راي ماكينون، ماري وينينجهام، جيفري وير، كريس بيلسما، جاستن تادي، دارين جيوسي.