شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 18.. أحمد صلاح حسنى فى ورطة وعز يبدأ الإعداد لمهمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 18 من مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 11 مساء، فى إثارتها، حيث شهدت وصول المعلومات من عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى" عن طريق أحمد عز "سيف العربى" إلى هشام سليم "رفعت المسيرى"، وهى المعلومات التي تضمنت وجود تسريبات من قادة ومسئولين عرب لدول خارجية يكشفون فيها عن الاتفاقات العربية، وذلك لصالح مخططات أجنبية.



الحلقة الـ 18 من هجمة مرتدة

وهو ما جعل هشام سليم "رفعت المسيرى" يؤكد ضرورة الوصول لهؤلاء بالأدلة، وليس بمجرد التخمينات، كما شهدت الحلقة معرفة أحمد عز بمهمته الجديدة، والممثلة في سفره للخارج، حيث أخبره هشام سليم "رفعت المسيرى" بالشبكة التي تعمل في الخارج على اصطياد شباب ممن يترددون على المركز الإسلامى في إحدى الدول الأوروبية، يعرفون من خلالها المتطرفين، بهدف إرسالهم إلى دول أخرى يعملون لصالحهم.



رفعت المسيرى

وفى نهاية الحلقة تم الكشف عن ورطة تعرض لها عمار المقدسى إذ تعرض للقبض عليه من جانب ريكاردو، حيث قيدوه وأخفوا وجهه أثناء اقتياده لمكان ما.



عمار المقدسى فى الحلقة الـ 18

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.