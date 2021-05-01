شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 19.. حبس ياسر جلال 4 أيام على ذمة قضية قتل البودى جارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال تحقيق الضابط محمود عبد المغنى مع ياسر جلال للتأكد من ارتكابه لجريمة قتل البودى جارد خميس، فيخبره جلال بما حدث وأنه برىء من هذه التهمة.

يذهب خليل بك إلى سليم "محمد يسرى" إلى شركته لمعرفة تفاصيل ما حدث لجلال ومن يضمن أن هذا الفيديو الذى يدين ابنته "غادة" في واقعة التعدى على شهد "رنا رئيس" لم يقدم للشرطة، لكن خليل لن يطمئن حتى يحصل على الفيديو الذى كان بحوزة البودى جارد ويضمن أنه ليس مع أي شخص آخر حتى لا تتهم ابنته في القضية.

تترك الطبيبة ملك "نور اللبنانية" بيت عمتها وتعود إلى بيت أمها، وبمجرد دخولها الشقة تتذكر ذكريات أليمة حين كان أبوها يعتدى على أمها ويعاملها بعنف، وهى نفس المعاملة التى تلقتها ملك من طليقها الذى اعتدى عليها كثيرًا.

يعرض ياسر جلال على النيابة ويقص حكاية الفيديو الذى كان يسعى للحصول عليه مقابل 100 ألف جنيه، وتواجهه النيابة بالاتهام وأن لديه الدافع لقتل المجنى عليه لوجود خصومة بينهما، وتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التجديد وانتظار تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث للبت فى القضية.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.