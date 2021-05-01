شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 18.. أحمد عز يهرّب زوجة عمار للقاهرة وتمرينات صعبة لهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يقوم ببطولته النجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 11 مساء، إثارة كبيرة وتطورات عديدة، حيث بدأت بمقابلة إنجى المقدم "نازلى" لشخص يدعى إيزاك يعمل بجهة معادية لمصر، وأخبرته بمعلومة مهمة ممثلة فى أن الصحفى أفرايم الذى يأتى لهم بمعلومات مهمة اتضح أنه يعمل لصالح عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى".



الحلقة الـ 18

وفى المقابل طلبت "نازلى" مقابلة دينا أبو زيد "هند صبرى"، وهو ما زاد من صعوبة مهمة هند صبرى، حيث إن المهمة باتت قريبة، وبالتالي زاد الضغط عليها بتدريبات مكثفة على كيفية فتح الخزنة، وطريقة الوصول لبصمة الأصابع.



هند صبرى وتدريبات مكثفة

من ناحية أخرى تمكن أحمد عز من الإفلات من قبضة الراهب، وقام بتهريب زوجة "عمار المقدسى" أحمد صلاح حسنى إلى مصر، حيث قابلها هشام سليم وأخبرها بأن هبة "ندا موسى" ستتفق معها على كل شىء وتتابع معها كل ما تحتاجه حتى تلد.



احمد عز مع زوجة عمار

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.