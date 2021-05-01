شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 18.. أنوشكا تكتشف قصة خطوبة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 18، اكتشاف شيرين زركش - أنوشكا - قراءة فاتحة ابنها مؤنس - محمد إبراهيم يسرى- على زميلته ابنة عامل البوفية.

وقامت شيرين، بتوبيخ نجيب زاهى زركش بعدما علمت بالأمر، وأن ابنها انتقل للعيش لدي خاله، وهو الأمر الذي رفضه زركش. وشهد مسلسل نجيب زاهى زركش، قيام محمد إبراهيم يسري - مؤنس - بطلب يد حبيبته نهى فى قصر خاله نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني، ووافق والدها وذلك بالرغم من رفض والدته لعلاقتهما.

وشهدت الحلقة فشل سعد - كريم عفيفي - في مجال التمثيل حيث تسبب فى ترك المخرج للعمل لأنه غير قادر على تقديم أداء تمثيلي جيد. وشهد الحلقة، وفاة الدكتور متولي – تميم عبده -، وهو الشخص الذي كان يلجأ إليه يحيي الفخراني – نجيب زاهى زركش عندما يقع في حيرة ويريد أن يستمع إلى صوت العقل، حيث ذهب نجيب إلى الجامعة ليلتقي بصديقه إلا أنه وجد النعي على باب المدرج.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً. مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.



مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 18



مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 18



مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 18



مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 18