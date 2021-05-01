شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مشاهد روجينا فى مسلسل "بنت السلطان".. والدراما تستعين باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته النجمة روجينا فى مسلسل "بنت السلطان" أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما بعد سلسلة من الأدوار الناجحة فى عالم الدراما التليفزيونية أهلتها للعب دور البطولة فى المسلسل الذى يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى، وتعد روجينا واحدة من أهم نجمات جيلها لموهبتها الكبيرة وقدرتها على التقمص والتنقل من شخصية لأخرى بسهولة ويسر، مما جعلها واحدة من ممثلات الأدوار المركبة.

ولاقى أداء روجينا استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعى في عدد من المشاهد الصعبة خاصة مشهد وفاة أخيها الوحيد يوم زواجها وتم تداوله بكثرة وجاءت التعليقات في معظمها بأن لعب روجينا للبطولة المطلقة قد تأخر كثيرا.

وفى مشهد درامى جديد بمسلسل بنت السلطان الذى يعرض فى السباق الرمضانى الحالي، للنجم صلاح عبد الله، استعان بموقع ”الخليج 365”، فى أحد المشاهد لإثبات حقيقة المعلومة التى حصل عليها للفنان باسم سمرة.

وظهر عبد الله فى المشهد وهو يجلس على مكتبه ويوجه حديثا للفنان باسم سمرة قائلاً: "كنت قاعد مع نفسى بليل وزهقان، قلت افتح اللاب توب بتاعى وأقلب فى الخليج 365، عارف موقع الخليج 365، شوفت حاجة غريبة اوى، ما تقرى له يا منى، زواج رجل الأعمال النائب حسام علام من ....".

وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة الشعبية عزة حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار المخدرات في مصر، تقسو عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ومسلسل "بنت السلطان" يشارك فى بطولته نخبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.