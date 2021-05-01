شكرا لقرائتكم خبر عن النمر الحلقة 18.. هنا الزاهد تترك محمد إمام وتذهب للبحث عن والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 18 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع، بذهاب نوح "محمد إمام" لنصر "حجاج عبد العظيم" لنكتشف أنه خاله، ويبدأ ينصحه أن يتوقف عما يفعل ويكفى ما استولى عليه منهم، ولكنه يؤكد له أنه سيعذبهم ويجعلهم يفقدوا كل ما يملكون.

يرتدى علي "محمد مهران" ابن شمس "نرمين الفقى" ملابس النمر ويذهب لمكان نوح الذى خبئت فيه أمه 5 ملايين دولار التى استولت عليهم، ويضرب سكلانس "محمود حافظ" ويستولى عليهم، ويأتى نوح "محمد إمام" وشمس ويكتشفا ما حدث، ولكن تستنج شمس - نرمين الفقى - على الفور أن علي ابنها هو من قام بذلك، وتطلب نوح فى محلها وتقص عليه ما حدث ليساعدها فى استرجاع النقود دون ترهيب علي لأنه من المؤكد سيذهب لنوح.



النمر الحلقة 18 يتفق الشيمى "محمد رياض" مع ابنه خالد "مؤمن نور" أن يسرع فى تقفيل محاضر سرقة الماكينات لأنه قام بالتأمين عليها باسمه وفى هذه الحال سيحصل هو على فلوس التأمين كاملة، ويتفاجأ الشيمى بدخول فريدة "ولاء الشريف" زوجة ابنه عليهم الفيلا فيشرح له خالد أنها طلبت أن تسكن معهم، فيوضح له أن ملك - هنا الزاهد - أخته لن ترضى بذلك. تحاول فريدة، أن تجعل خالد زوجها ضد ملك أخته، وتنصحه ألا يبحث عنها حتى يستطيع أن يستولى على مكانها فى العمل، ويثق فيه والدها فيقتنع بكلامها، ولكن تقرر ملك أن تعود لمنزلها لتعرف من والدها مكان أمها وينصحها نوح أن ذلك خطأ ولكنها تصر وتنصرف، وعند عودتها للمنزل تتفاجأ بفريدة فى حجرتها، وتتحجج أنها كانت ستخرج ملابس ملك للفقراء، وتهددها فريدة أنها قد وضعتها فى تفكيرها تلك الفترة ولن تتركها.

النمر الحلقة 18



النمر الحلقة 18

يحاول نوح أن يبحث عن والده ملك عن طريق الممرضة التى كانت ترعى الحالة فى المستشفى، ولكنها تدلهم على رقم صاحب المستشفى الذى قام بنقل والده ملك لمكان آخر لا يعرفه سواه، يضع علي "محمد مهران" النقود فى حجرته عند الحاوى "أحمد حلاوة" ويؤكد عليه قبل خروجه من المنزل ألا يدخل حجرته مما يجعله يشك فى أمره وعند دخوله الحجره يجد شنطة النقود وقناع النمر ويظن أن علي هو النمر فيأخذها على الفور ويذهب للمقابر ليتحدث لماهر الشيمى فى قبره ويعتزر له ويقول له إن ابن شمس هو النمر.

يذهب عامر "أحمد عبد الله محمود" شمس "نرمين الفقى" ويخبرها أنه يعمل مع النمر، فهل هذا يكون بالإتفاق مع النمر أم أنه باعه لشمس هذا ماسنعرفه الحلقة القادمة.