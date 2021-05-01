شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 18.. منى زكى تلتقى محمد ممدوح وتخبره بزواجها ويهددها بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمحاولة "مؤنس" محمد فراج الجلوس مع زوجته "هنا" منى زكى، ولكنها اعتذرت منه بحجة أنها مرهقة، كما أن شقيقتها موجودة بالإضافة إلى أنها لم تفيق من أزمة والدتها الصحية، وذهبت إلى غرفتها.

وذهبت "هنا" منى زكى إلى قسم الشرطة لمقابلة "حازم" محمد ممدوح، في أول لقاء بينهما منذ سفرها إلى أمريكا وعودتها إلى مصر، وبمجرد رؤيته لها قام باحتضانها وتقبيلها، واستغرب من ارتدائها للحجاب، وطلب منها أن تسامحه على ما فعله معها طول الفترة السابقة، وأنه كان سيأتى إلى أمريكا من أجلها هي وطفلهما "إبراهيم" لولا أن أُلقى القبض عليه، وسألها عن طفلهما وأخبرته بأنه بصحة جيدة.

وانهالت الدموع من عيون "هنا" منى زكى، وأخبرته أنها تزوجت بعد أن طلقها، ليدخل في حالة هياج ويعنفها بأنه حاول أن يتصل بها لكى يصالحها ولم ترد، والعدة لم يمر عليها 3 أشهر، وأخبرته بأنها كتبت الكتاب فقط، ليقذفها بألفاظ مسيئة وهددها بأنه سيقتلها وسيحبس "مؤنس" محمد فراج، وغادرت "هنا" قسم الشرطة في حالة لا تسر عدو ولا حبيب، وذهبت إلى المستشفى وجلست بجوار والدتها في غرفتها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.