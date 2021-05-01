كيف علّق حمدي الميرغني على إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تمنّى الفنان حمدي الميرغني، الشفاء العاجل للنجمين الكبيرين سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات.

ونشر "حمدي" صورة لهما عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "اللهم بحق جاه حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبحق تلك الأيام المباركة المفترجة، ارزقهما الشفاء والصحة وأبعد عنهما كل سوء يا أرحم الرحمين، ادعوا لهما بالشفاء بالله عليكم".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".