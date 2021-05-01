فن ومشاهير

نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلى المستشفى

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلى المستشفى

السبت 1 مايو 2021

دخل الفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز مستشفى خاصا في محافظة الجيزة بعد إصابتهما بفيروس ، وفق صحف محلية.

 

وكانت دلال عبدالعزيز دخلت أحد المستشفيات الخاصة منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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