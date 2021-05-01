“الحياة تعود إلى طبيعتها”.. راغب علامة يضرب موعداً مع جمهوره في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن السوبر ستار راغب علامة عن استعداده لإحياء حفل ضخم في مصر.

وشوق النجم اللبناني جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفله المنتظر المقرر إقامته في فندق “الماسا” في القاهرة بتاريخ 14 مايو المقبل. وأشار علامة إلى أن الجياة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها قبل أزمة فيروس كورونا، وقال عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “مُجدّداً رح يبتدي مشوار الحفلات وشوي شوي رح ترجع الحياة الى طبيعتها بإذن الله سعادتي كبيرة بلقائكم يوم الجمعة ١٤ مايو مع الحبايب بـ ALMASA HOTEL بمدينة القاهرة بـ «أم الدنيا» مصر الحبيبة”.

في نفس السياق يلتقي السوبر ستار اللبناني جمهور الإغتراب من 21 حتى 24 أيار/مايو المقبل في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.

وكان راغب علامة قد أطلّ مع حلول شهر رمضان المبارك في إعلان “مدينتي 2021”، مقدمًا أغنية بعنوان “الحياة حلوة” ضمن فيديو كليب مليء بالتفاؤل والايجابية والحب والفرح.

ولقي الإعلان تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بإطلالات راغب علامة المميزة، إضافة الى الأغنية الجميلة. أمّا راغب فعلّق على فيديو الإعلان من خلال صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” قائلًا: “حان الوقت لخلق وتذوق لحظات السعادة الصغيرة”

على جانب آخر، يستعد الفنان اللبناني لطرح أغنية منفردة خلال الأيام المقبلة بعنوان “علشان دلعتك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو.