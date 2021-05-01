شكرا لقرائتكم خبر عن اللي مالوش كبير الحلقة 18.. عابد يطلق غزل بعد فخ الخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير"، ذهاب الخديوى "أحمد العوضى" لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل ويتحدث مع واحد منهم يطلق عليه الدكتور، ويبلغه أنه يريد معرفة صفقة السلاح الذى يدخلها عابد تيمور "خالد الصاوى" البلد من الخارج ليهدده من أجل أن يطلق غزل "ياسمين عبد العزيز".

وبعد ذلك يذهب الخديوى لغزل في المزرعة وتتخانق معه لتركها يوم لوحدها ليقول لها إنه توصل لفخ لعابد وبعد ذلك سوف يطلقها، ثم يقول لها "تقبلى تجوزى العبد لله" لترد عليه "اقبل بس مش أنت بعد ما تجوزنى هتوب"، ثم يقول لها "الراجل اللى عاوزاه يتوب هو اللى وقف جنبك وهيطلقك من زوجك" ويتحدث معها عن صفقة عابد التي وضع يده عليها هو ورجالته من أجل أن يطلقها.

وخلال الأحداث تذهب غزل والخديوى لعابد وضعه بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يطلق "غزل" أو ستضيع عليه الصفقة وبالفعل وافق عابد على رغبة "الخديوي" ووافق على تطليق غزل.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير الحلقة 18

اللى مالوش كبير الحلقة 18

اللى مالوش كبير الحلقة 18

اللى مالوش كبير الحلقة 18