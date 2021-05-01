شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 18.. القبض على عنصرين من تنظيم أجناد مصر الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON بإعلان الشيخ مجد "محمد علاء" عن إنشاء تنظيم باسم "أجناد مصر" ويصور فيديو ينشره على الإنترنت ويعلن استهداف التنظيم للأجهزة الأمنية بعد عملية تفجير عبوة ناسفة بجوار قسم الطالبية، فيما يتمكن زكريا "كريم عبد العزيز" من التوصل إلى الشخص الذى كان على تواصل مع التكفيرى أبو عبيدة، ويدعى أشرف الغرابلى، ويبحث يوسف "أحمد مكى" وجاد "أحمد رفعت" عن طريقة للوصول إليه.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18

يبدأ يوسف "أحمد مكى" وأحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" في التحريات عن تنظيم أجناد مصر، واكتشفا أن تحركاتهم تكون دائماً في الأماكن التي لا تتواجد فيها كاميرات مراقبة، وتستطيع قوات الشرطة القبض على عنصرين من التنظيم وهما إبراهيم الخطيب بيبو "أحمد داش" وجمال، بعدما تواجدا خارج قسم شرطة لتصويره من أجل تفجيره في عملية جديدة.



مسلسل الاختيار 2

يحقق زكريا مع بيبو، حيث يعلم أن والده توفى في اعتصام رابعة العدوية، وبعد سؤاله عن والده أكد بيبو أنه لم يذهب معه إلى رابعة، ويرفض الاعتراف بمعلومات حول التنظيم ولكن استطاع زكريا استخراج منه بعض المعلومات غير كافية، وتوصل إلى شخص يدعى مالك هو الذراع اليمنى للشيخ همام أو مجد "محمد علاء"، ويتأكد زكريا أن بيبو لا يوجد لديه كلام آخر يقوله.

يقترح زكريا على يوسف وأحمد فايز فكرة أن يسمحا لبيبو بالخروج والذهاب إلى مالك من أجل الحصول على رقم تليفونه لأن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى همام، أما أحمد فايز فيحقق مع الشخص الآخر جمال ويخرج بمعلومات بسيطة حول همام بأنه منشق من جماعة الأنصار ومتزوج من ابنة خالته، ولديه 9 أبناء ولكن لم يتم التوصل إلى مكان مدارسهم أو عنوان منزله.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقه 18



مسلسل الاختيار 2 الحلقه 18



الاختيار 2 الحلقة 18