شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون يبدأ العد التنازلى لعرض Fast 9 ببوسترات تجمع ديزل وسينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم العالمي تيريس جيبسون العد التنازلي لفيلم الفنتازيا والأكشن Fast & Furious 9، المقرر طرحه يوم 25 يوليو الجاري في دور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره على صناعة السينما.

ونشر جيبسون، صور جديدة لبوسترات الفيلم المرتقب، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن عن بدأ العد التنازلي للفيلم المرتقب، والذي سيضم عددا من النجوم الجدد مثل النجم العالمى جون سينا.

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.

وتحدث نجم Fast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعد بانتشار تلك الأخبار، حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة"، مضيفاً :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير، هناك الكثير".