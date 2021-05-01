شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يعانى من مشاكل بالكلى وليس كورونا ويخرج من العناية المركزة بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مقرب من أسرة سمير غانم لـ"الخليج 365" عن إصابة الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بفيروس كورونا وموجودة داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة بعد يومين.

وانتشرت شائعات بإصابة سمير غانم بفيروس كورونا ودخل على إثرها إلى أحد مستشفيات العزل مساء أمس الخميس، وهى الشائعة التى نفاها المصدر لـ"الخليج 365".

وكانت مصادر مقربة لـ ”الخليج 365” أكدت أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام بعد إصابتها بضيق فى التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.