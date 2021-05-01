شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار لـ"بيت للكل": عرفت من أسرة الشهيد محمد مبروك إنه كان بيحبنى كممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار، إنه عرف من أسرة الشهيد محمد مبروك أنه كان بيحبه كممثل، خاضة بعد تقديم مسلسل الجماعة".

وأضاف نصار، خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين شافكى المنيرى، وكاثى فراج، وياسمين شملاوى، وأحمد الحسنى، إن الخير هو تركيبتنا كمجتمعات شرقية وعربية، ففكرة الخير مبنية على الأساس الأخلاقى والدينى، وفكرة التكافل أيضا، وهذا مهم جدا لأننا نحتاج أن نعترف أن الفقر كود اجتماعى وليس كودا أخلاقيا.