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شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار لـ"بيت للكل": عرفت من أسرة الشهيد محمد مبروك إنه كان بيحبنى كممثل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف نصار، خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين شافكى المنيرى، وكاثى فراج، وياسمين شملاوى، وأحمد الحسنى، إن الخير هو تركيبتنا كمجتمعات شرقية وعربية، ففكرة الخير مبنية على الأساس الأخلاقى والدينى، وفكرة التكافل أيضا، وهذا مهم جدا لأننا نحتاج أن نعترف أن الفقر كود اجتماعى وليس كودا أخلاقيا.
وتابع أننا كلنا قريبين إلى الله سواء فقير أو غنى، ولكن عندما يكون في تفكيرنا الفقر كودا أخلاقيا وأن الفقير أقرب إلى الله يكون عبئا علينا، فالفقر مرض اجتماعى والدول تقدم ما عليها والأفراد عليهم مسئولية أكبر بالتكافل.
وأعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته بالحوار، ووصف البرنامج بأنه "تجميعة مفرحة وتحس إنك في بيتك الكبير".