شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18.. دهب تخبر غفران بأن والدته ليست مع عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بتحدث فاطمة "ريم سامى" مع عساف "أحمد السقا" وتؤكد له أن حمزة "أحمد مالك" يذكرها به، وعندما قال لها بحبك عينه كانت مثل عينك أثناء حديثك عن جليلة "مى عمر"، وتحضر الغزية الغجرية "دهب" وتسأل عساف عن حقيقه استعداده للزواج من جليلة بعد طلاق غفران "أمير كرارة" لها، ليرد عليها بأنه حقيقى.



مسلسل نسل الاغراب

تكتشف دهب أن عساف كان يلعب بها وأوهما أنه يريد الزواج منها لرغبته في وجود شخص له عند بكرى زلط "عماد زيادة" وأن لا يمكن أن يتزوج راقصة وغجرية، ويعترف لها عساف بأنه أصبح يلعب على المكشوف مع بكرى، لتهدده دهب بأن ستنتقم منه، وتعود وتسأل بكرى عن الأمر ليخبرها بأن كان على علم بأن عساف لن يتزوجها وأنه كان يدرك أن عيناها على السرايا وأن تكون كبيرته.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

فاطمة تقابل حمزة "أحمد مالك" الذى يعاتبها على إغلاق تليفونها وترد عليه بأنها لا تعلم اذا كانت مقابلتها له قرار صحيح أم خطأ، ويعاتبها على عدم إخباره بأن سليم "أحمد داش" يحاول الاتصال بها ونخبره بأنها لم تكن تريده أن يتعارك مع أخيه، وبعدما انتهى من لقائها يظهر سليم يراقبه، وتنتهى الحلقة بذهاب دهب إلى سرايا غفران وتخبره بأن والدته شامية ليست مع عساف وأنما بكرى هو الذى يخفيها.



مسلسل نسل الاغراب 18

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18



نسل الاغراب 18