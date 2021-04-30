شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم باكية: "أمى جالها جلطة فى المخ ومرضها كسرنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللي كريم، عن أن مرض والدتها كان أصعب موقف تعرضت له فى حياتها، قائلة: "أكثر حاجة كسرتني فى حياتي مرض أمي وكانت صعبة قوي وجالها جلطة فى المخ وحينها كنت أصور مسلسل سجن النسا ومعتمدة على أمي فى كل شيء والاهتمام ببناتي وأبنائي".



وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أنها وقت مرض والدتها كانت مسافرة إلى إيطاليا لزيارة ابنها وتم إبلاغها وهى هناك بمرض والدتها ونقلها للمستشفى واضطرت إلى قطع الزيارة والعودة لمصر سريعا، متابعة: "رجعت علطول من إيطاليا والحادثة كانت صعبة جدا".

وروت تفاصيل إصابة والدتها بالجلطة باكية: "أمي كانت مع بنتي فى البيت وحست بتعب وكانت بنتي عندها سنتين واللي حصل أن أمي وقعت وهي بتعمل بطاطس على النار، والبطاطس بدأت تولع البوتاجاز وأمى كانت مدركة وزحفت على بطنها وطفت البوتاجاز لأن الدخان كان كتير".

واستكملت: "أول لما شوفت أمى فى المستشفى أنهرت ومقدرتش استحمل وساعتها كلمت أخي فى أمريكا وبلغته يجي وأنا من كتر صعوبة الموقف قلت استحالة أمي هتقوم من الأزمة والحياة كانت صعبة قوي وساعتها حسيت أنى من غيرها ولا حاجة وهي مصدر الامان وضهري".

وأكدت الفنانة نيللي كريم، أن المخرج الراحل يوسف شاهين طلب منها إجراء عملية فى أنفها قبل مشاركتها فى فيلم "إسكندرية نيويورك"، وروت تفاصيل ترشيحها للدور قائلة: "مكتب يوسف شاهين كلمني وقالي الأستاذ عايز يقابلك ورحت له ولقيته بيكلمني عن روسيا والثقافة والكلام عجبني ولكن لم نتحدث عن أي شيء لعمل فني".



وأضافت الفنانة نيللي كريم: "تاني يوم كلموني وقالوا يوسف شاهين عايز يقابلك تاني وبعدين اتكلمنا ودردشنا على نفس الكلام ولم يتحدث عن أعمال فنية"، مشيرة إلى أن المكتب خاطبها مرة ثالثة وعرفت أنه بيجهز فيلم ولكن دون تفاصيل.



وتابعت: "تالت مرة كلموني فى مكتب يوسف شاهين ورحت ثالث مرة وعرفت انه بيعمل فيلم إسكندرية نيويورك وطلب مني يشوف البروفيل وطلب مني اعمل عملية تجميل فى مناخيري عشان الدور، وقلت له لما تعمل انت عملية تجميل فى مناخيرك اعمل انا، ومعملتش عمليات واشتغلت فى الفيلم".



وأكدت النجمة نيللي كريم، عدم وجود أي خلافات بينها وبين الفنان آسر ياسين بعد نجاح مسلسل بـ"100 وش" والدليل على قوة علاقتهما هو اشتراكهما فى مسلسل إذاعي الآن، قائلة: "عمرى ما اتخانقت مع آسر ولا هتخانق وعملنا مسلسل نجح جدا وبنعمل دلوقتي مسلسل إذاعى".



وأضافت الفنانة نيللي كريم، أنها تعتبر نجاحها من نجاح آسر ياسين وأنه نجاح واحد، وردت على شائعات الخلاف بينهما: "الكلام ده مش حقيقي خالص وأنا مش بتاعة نفسنة وبحب كل اللي معايا ينجح".



كما كشفت الفنانة نيللي كريم، عن ترشيح زينة لبطولة مسلسل ذات ولكنها اعتذرت وأدت هي الدور، متابعة: "كاملة أبو ذكري كلمتني مرة وقالت لى على المسلسل ورشحتني وبعد كده بفترة كلمتني وقالت لى شركة الإنتاج رشحت زينة وخلاص وبعدين زينة اعتذرت عن المسلسل وعملت الدور".



وكشفت الفنانة نيللي كريم، عن ترشحها قبل النجمة هند صبري لبطولة فيلم "التوربيني" ولكن حدث خلاف أدي إلى عدم مشاركتها في الفيلم، قائلة: "اترشحت لفيلم التوربيني وحضرت بروفتين وكان إخراج أحمد مدحت واشتغلت معاه بعد كده فى مسلسل اختفاء ولكن مكناش نعرف بعض وبعدين بقينا أصحاب".



وأضافت نيللي كريم، أن المنتج هشام عبد الخالق اتصل بها وقال لها: "أنا عايز أقولك حاجة إحنا مش عايزينك فى الفيلم وكنت مضايقة وواخدة عربون ومرجعتش العربون وقلت لهم مش هرجع العربون".



وتابعت: "المنتج قالي مش عايزينك علشان أنتي مستهترة ومقليش تفاصيل ومعرفش لحد دلوقتي السبب ومشيت من الفيلم والفيلم الحمد لله منجحش"، مؤكدة أنه ليس من الأفلام التي تغضب لعدم مشاركتها فيه كما أنها ليست على خلاف مع أيا من النجوم الذين شاركوا في الفيلم، والعربون حقها لأنهم هم الذين استبعدوها من الفيلم.