شكرا لقرائتكم خبر عن وكل ما نفترق الحلقة 18.. ريهام حجاج ومحمد شرنوبى يبحثان عن "راوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 18 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج والتى جاءت بعنوان "الفراق الثامن عشر.. الدم والنار" بمواجهة حسام مخلوف "أحمد فهمى" أبيه رمزى العدل، بأنه جنّد ابنة عمته "وداد" لإلهائه عن قضية البحث عن ابنته فريدة، ويخبره بأنها تبحث فى مكتبه عن مذكراته لتعرف من قتل والدها على غير الحقيقة، ويسألها عن علاقتها بزوجته ريهام حجاج ويضربها على وجهها لتعترف بسبب تواجدها فى الفيلا والسر الذى تخبئه، ويخبرها مخلوف بأن أبيها مات ضحية تصفية حسابات بينه وبين المنافسين.

وما زالت قمر "ريهام حجاج" تبحث عن راوية – هند عبد الحليم - في كل مكان، لأنها الخيط الذى سيصل بها إلى فتحى والأخير سيعيد ابنتها فريدة لها، لكنها حتى الآن تفشل في الوصول إليها. وفى مشهد بأحد المستشفيات تبحث قمر وجوهرى عن راوية لكن موظفة الاستقبال تنفى وجود حالة بهذا الاسم، وبعد خروجهما يظهر علاء عوض مدير المستشفى ويدخل داخل أنفاق بالمستشفى ليصل إلى الحجرة المحجوز بها راوية.

تجد قمر – ريهام حجاج – أسلحة في المعسكر الذى تقيم فيه، فتسأل سيد رجب عن سبب وجود هذه الأسلحة بحوزتهم فيجيبها بأنها كانت في حوزة أناس ليست من حقهم، لتسأله عن سبب وجودها هنا ليقول لها "دورك جاى"، وفى مشهد أمام المرأة يخلع سيد رجب ملابسه فتظهر آثار حرق في جسده ويتبادل المخرج مشاهده بين سيد رجب ورمزى العدل.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.