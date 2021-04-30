شكرا لقرائتكم خبر عن "كوفيد 25" رقم 1 على تويتر ويوسف الشريف يستمر فى حصد "الشابوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع عرض الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، تصدر المسلسل قائمة تريند تويتر، وحظى على المركز الأول في القائمة من قبل المغردين، للتعليق على أحداث المسلسل الذى حقق شعبية كبيرة في اليوم الثاني من عرضه.

وكتب أحد المشاركين في الهاشتاج: "بص هو شابوه وكل حاجة بس أنا حلمت إن عندي خطيبتي مع إني مش خاطب وأمها وصاحبتها كان عندهم كوفيد 25 ولما رحت عندهم عرفت جيت امشي لقيت أمها بتجري ورايا وعوزة تعديني وكنت لابس نضارة ومغمي عيني وبجري منهم، ويا يوسف يا شريف لو حسيت بوجع فى عيني أنا مش مسئول"، وشارك آخر قائلاً: "عقل يوسف الشريف فعلا مديله إنه دكتور اللي هو متمكن أوي.. شابو".



مسلسل كوفيد 25 يتصدر تريند تويتر

بينما كتب آخر قائلاً: "يوسف الشريف المحترم، يؤكد أنه الأفضل بين الجميع"، فيما شارك آخر وكتب: "المبدع هو اللي يبدع في اختيار الفكرة اللي تلائم شغف الناس اللي بتتفرج، والشغف ده يختلف من فترة للتانية لكن واحد بس اللي قدر يحقق المعادلة دي وإنه يلائم كل الفترات، باختصار أنت بتتكلم عن العالمي، القيصر، الصياد بتتكلم عن يوسف الشريف، شكرا جدا لرقي حضرتك".





وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "كوفيد 25" باستيقاظ بلال ابن دكتور ياسين "يوسف الشريف" وزميله على طرق الباب، فيظنون أنهم قد تأخروا على الأتوبيس الذى سينقلهم للقاهرة، فيفاجأ بوجود شخص يطرق بسكينة على الباب وهو فى حالة ذهول، فيفران منه للخارج.

يحاولان الاستعانة بأحد عمال الفندق ولكنهما يكتشفان أن الجميع فى نفس الحالة، فيقرر بلال أن يعود مرة أخرى للحجرة حتى يأخذ هاتفه المحمول ويتصل بوالده، يكون دكتور ياسين فى الطائرة المتجهة للغردقة حتى يأخذ بلال ابنه وبمجرد دخوله الطائرة ينصح الركاب بوضع نظارة على أعينهم، لأن الفيروس الجديد ينتقل عبر العين، ولكن يسخر منه الجميع وتأمره المضيفة أن يذهب لمكانه، بعد صعود الطائرة يلاحظ دكتور ياسين الأعراض على أحد الركاب فيأمر المضيفة بألا تقترب منه، فلا تكترث لكلامه وتتحدث للراكب.

تتصل إيناس كمال والتى تعمل فى شركة الأدوية التى تصنع اللقاح الخاص بالفيروس الجديد، بنيهال " أيتن عامر" وتذهب إليها فى الشركة فتخبرها بالمخطط التى تشارك فيه الشركة، وتقرر نيهال التى تعمل صحفية أن تكتب عن هذا الموضوع وتفضحهم، وفى نفس الوقت يتصل بها بلال ابنها حتى تنجده وعندما ترد عليه يدخل عليها رجال يحتجزوها هى وإيناس كمال ومحمد عادل حتى لا يخرجوا من الشركة ويستولوا على تلفوناتهم.

تصاب المضيفة على الطائرة بالفيروس وتنتحر فى حمام الطائرة، فيصدقوا دكتور ياسين بوجود فيروس جديد ويبدأ الجميع فى ارتداء ماسكات على العيون، ولكنه يلاحظ أن هناك الكثير من الحالات على الطائرة وحتى الطيار قد أصيب فيحتجزوا الجميع المصابين فى مكان بعيد عن باقى الركاب ولكن يفشل المساعد فى تحريك الطائرة فتقع فى الصحراء.