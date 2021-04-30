شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18.. مايان السيد تخبر "هنا" بحبس "حازم" أثناء سفره لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة على قناة Dmc، اصطحاب "مؤنس" محمد فراج لـ"هنا" منى زكى وشقيقتها "يارا" مايان السيد إلى منزل أسرته وعرفها على والديه وأخوته.

وسيطر على "هنا" منى زكى وشقيقتها "يارا" مايان السيد حالة من الخجل فى منزل أهل "مؤنس" محمد فراج، وذهبت "يارا" لتشاهد جواز سفر ابن شقيقتها بعد أن حصل على الجنسية الأمريكية، لتتفاجأ بأن الطفل مكتوب باسم "مؤنس" محمد فراج وليس باسم والده "حازم" محمد ممدوح.

واصطحبتها "هنا" إلى الغرفة للحديث معها، وأخبرتها بأنها كانت مضطرة، لترد عليها "يارا" بأنها كانت تعيش مع نفسها ولا يعلم أحد شيئا عنها ولم تخبر "حازم" عن أي شيء وهذا كان سبب طلاقه لها، وطلبت منها "هنا" عدم سماع أي شيء لأنها تريد أن ترتاح، لتخبرها "يارا" بأن "حازم" ألقى القبض عليه في المطار أثناء محاولة سفره إلى أمريكا حتى يقوم بمصالحتك، الأمر الذى كان بمثابة مفاجأة لها وشعرت وقتها بالذنب ولكنها أخبرتها بأن أي نتائج حالية السبب فيها "حازم"، وأخبرتها بأنها ستترك هذا المنزل، ولكن "هنا" ترجتها أن تبقى معها ولا تتركها وحيدة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18