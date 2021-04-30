شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والخولى حبايب فى آخر يوم تصوير "موسى" واحتفالات لطاقم العمل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس ما يظهر داخل الحبكة الدرامية لمسلسل موسى، بطولة محمد رمضان، الذي يسرد عداوة كبيرة بين رمضان، والفنان رياض الخولى، بسبب وجود "تار" بينهما، ظهر الثنائي في آخر يوم تصوير للمسلسل، وهما يودعان بعضهما البعض بالأحضان.

وحرص رمضان على توثيق آخر يوم تصوير لمسلسله "موسى" الذي يعرض حالياً في السباق الرمضانى الحالي، وشارك متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من آخر وهو يودع طاقم العمل في آخر يوم تصوير.

وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه، وهو يسير بجوار المخرج محمد سلامة، وسط لوكيشن المسلسل، ويودع طاقم العمل والممثلين، كما ظهر رمضان في الفيديو الذى حقق عدد مشاهدات بالآلاف خلال الدقائق الأولى من نشره، وهو يحرص على توديع العمال والفنيين في المسلسل قبل استقلاله لسيارته ومغادرته مكان التصوير.

آخر يوم تصوير لمسلسل موسي



أحضان الطاقم بعد انتهاء التصوير



لقطات من انتهاء التصوير

ووجه رمضان رسالة على الفيديو قائلا: "النهاردة تم بحمد الله انتهاء تصوير موسى تشرفت بوجودي مع فريق عمل هذه الملحمة الدرامية بقيادة المخرج العبقري محمد سلامة والمؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن ومدير التصوير العالمي محمد مختار والمايسترو تامر كروان والمونتيرة الكبيرة سولافة، ومنتج المفضل تامر مرسي، وكل من شارك في العمل من فنانين كبار وفنيين مُخلصين تشرفت بوجودي معكم ثقة في الله نجاح".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.