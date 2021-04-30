أحمد فلوكس يطلب الدعاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

طالب الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، بالدعاء للنجمين الكبيرين سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بالشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات.

ونشر "فلوكس" صورة له مع "دلال" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أرجو الدعاء للأستاذة دلال عبد العزيز، وأستاذنا وأبونا سمير غانم بالشفاء العاجل".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".