كيف علّقت مايا دياب على إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تمنّت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الشفاء العاجل للنجمين الكبيرين سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات.

وكتبت "مايا" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏يا رب الشفاء للأستاذ الكبير ‎سمير غانم والأستاذة الكبيرة ‎دلال عبد العزيز".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".