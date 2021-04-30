رسالة شيماء سيف بعد إصابة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بكورونا ونقلهما للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة شيماء سيف، على نقل النجمين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت شيماء، صورة لـ"سمير ودلال" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "يارب يا شافي يا معافي اشفي حبايبي وخفف عنهم يارب.. أرجوكم ادعولهم بالشفاء هما وكل مريض يا رب".

أضافت داعية لهما: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".