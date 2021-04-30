كيف علّقت فيفي عبده على إصابة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بكورونا ونقلهما للمستشفى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة فيفي عبده، على نقل النجمين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت فيفي، صورة لـ"سمير ودلال" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "ألف سلامة وألف بعد الشر على حبايب قلبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، تم نقلهم للمستشفى، ربنا يشفيكم ويعافيكم ويخليكم لينا يا رب.. أرجوكم ادعولهم".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".