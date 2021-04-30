رسالة مؤثرة من عمرو سعد لـ دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بكورونا ونقلها للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان عمرو سعد، على نقل النجمين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشر سعد، صورة له مع "دلال" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الأغلى على قلبي أمي في المسلسل.. وحبيبتي في الحقيقة دلال عبد العزيز.. ربنا يكرمك بالشفاء ويقومك لينا بكل خير، ويطمن قلوبنا عليكي وعلى العظيم سمير غانم".

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يعرض حاليا عبر شاشة "mbc مصر"، وتقوم خلاله بدور "عطية" والدة "سرية" الذي يجسده الفنان عمرو سعد.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".