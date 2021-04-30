هكذا علّقت إسعاد يونس على نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة إسعاد يونس، على نقل النجمين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إسعاد، صورة لـ" سمير ودلال" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "يارب، وحياة حبيبك النبي الطف بيهم ومدلهم إيديك الحنينة الشافية".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".