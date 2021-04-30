رامي رضوان يعلن إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، حقيقة إصابة حماه الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا.

وكتب رامي، عبر حسابه على فيسبوك: "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم فى المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهم".

وكانت عدد من المواقع الالكترونية، تداول منذ ساعات قليلة، خبر نقل الفنان سمير غانم إلى إحدى مستشفيات العزل بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلتا المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج أيضًا.

