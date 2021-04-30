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الممثل المصري سمير غانم مصاب بـ”كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

الممثل المصري سمير غانم

أصيب الممثل المصري سمير غانم، بفيروس ، وتم ادخاله الى احدى المستشفيات في مصر.

وتمنّت الفنانة المصرية رنا سماحة الشفاء له ولزوجته الممثلة المصرية دلال عبد العزيز التي أدخلت ايضا الى المستشفى، كاتبة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب اشفيهم وعافيهم يا رب”.

كما تمنت الفنانة اللبنانية مايا دياب له الشفاء العاجل. ونشرت صورة له عبر “تويتر” وقالت، “يا رب الشفاء للأستاذ الكبير سمير غانم والاستاذة الكبيرة دلال عبد العزيز”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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