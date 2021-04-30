شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18.. محمد ممدوح يعلم بوصول منى زكى إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، باتصال "حازم" محمد ممدوح من هاتف "شامبا" بـ"يارا" مايان السيد شقيقة "هنا" منى زكى للاطمئنان على وصولها، وسألها وأخبرته بأنها وصلت ولكنها ليست بجانبها الآن، وأخبرها بأنه ألقى القبض عليه في المطار أثناء استعداده للسفر إلى "هنا"، وطلب منها أن تخبرها بأنه يفتقدها، وبعد سماع صوت إبراهيم أثناء بكائه أنكرت "يارا" أنه هو لعدم معرفتها كيف تبرر أو توضح ذلك.

وعاتبت "هنا" منى زكى "مؤنس" محمد فراج بسبب إقامة حفل الزفاف ووالدتها مريضة، وأخبرها بأنه لم يكن يعلم، وأوضح لها أنه أرسل ورق والدتها إلى أمريكا ولو احتاجت للسفر سيفعل ذلك، فيما طلب من "يارا الحديث معها، وحاول أن يشرح لها ما تعرضت له هنا، وإنها كانت بحاجة للوقوف بجوارها وأنه حارب من أجل استعادة طفلها "إبراهيم" لتسأله وهل كان المقابل هو الزواج.

وطلب "مؤنس" من "يارا" أن تسكن معهما ورفضت في البداية ولكنه أقنعها بأن "هنا" تحتاج لها هذه الفترة ووافقت أن تجلس لمدة يوم واحد حتى تحاول البحث في الأمر، فيما جلست "هنا" مع والدتها بغرفة العناية المركزة وظلت تتحدث معها وهى في حالة غيبوبة، وطلب منها أن تفيق حتى ترى حفيدها "إبراهيم" ومعه جواز السفر الأمريكي.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18