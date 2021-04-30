شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رياضة تجمع عمرو يوسف وكندة علوش وصينية بطاطس فى انتظارهما على الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عمرو يوسف على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو له مع زوجته الفنانة كندة علوش، قبل موعد الإفطار، وهما يمارسان بعض رياضة السير، حيث نشر الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهما يسيران بجوار منزلهما.

وظهر يوسف وهو يسير بجوار زوجته في الكمباوند اللذين يمكثان به، وقال: "شوية رياضة كدة على السريع قبل الفطار، علشان الواحد بعدهم يدخل على صينية البطاطس ولا كإنه عمل حاجة"، لترد زوجته قائلة: "صح".

وكان النجم عمرو يوسف علق على الحدث التاريخي الذي أقيم أوائل شهر أبريل الجارى، وهو "موكب نقل المومياوات"، حيث نشر صورة من ميدان التحرير، وعلق عليها بـ"فخور وسعيد ومنتشي من عظمة اللي شفته، شكراً لكل القائمين على هذا الحدث العظيم، تسلم إيد كل واحد فيكم فرد فرد، أنتم أبهرتم العالم، أنا فخور إني مصري أنا فخور إن دول أجدادي.. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا".