شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 18.. إصابة محمد رمضان بطلق ناري فى قطار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 18 إصابة محمد رمضان "موسى" بطلق ناري، حيث قام "قورمة" بالتخفي في ملابس امرأة وجلس إلى جواره بالقطار المتجه إلى غزة، ثم أطلق عليه النار وهرب. وذهب "قورمة" إلى سيد رجب "المعلم وهبة"، وذلك ليتسلم مبلغ وقدره 1000 جنيه قيمة قتله لموسى، ولكن يبدو أن القدر منع ذلك حيث تم إنقاذ موسى ولكنه نقل إلى المستشفى فى غزة بحالة حرجة.



محمد رمضان



محمد رمضان وسمية الخشاب

وشهدت الأحداث حلم موسى بوالدته وشقيقته، حيث ظهر طفل مع جده في مركب مثقوب ويكاد أن يغرق ولكن جده صالحين طمأنه بأن فرج الله قريب ليرى موسى والدته وشقيقته حيث تطعمه الفاكهة وتغنى له "سلم علي".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.



عارفة عبدالرسول

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.