شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3 : زيادة الإصابة بالفيروس الجديد وتصديق يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل “ كوفيد 25 “ للنجم يوسف الشريف، ويذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة السادسة والنصف ضمن الموسم الرمضانى، كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، باستيقاظ بلال ابن دكتور ياسين "يوسف الشريف" وزميله على طرق الباب، فيظنون أنهم قد تأخروا على الأتوبيس الذى سينقلهم للقاهرة، فيفاجأ بوجود شخص يطرق بسكينة على الباب وهو فى حالة ذهول، فيفران منه للخارج.



يوسف الشريف يحاولان الاستعانة بأحد عمال الفندق ولكنهما يكتشفان أن الجميع فى نفس الحالة، فيقرر بلال أن يعود مرة أخرى للحجرة حتى يأخذ هاتفه المحمول ويتصل بوالده، يكون دكتور ياسين فى الطائرة المتجهة للغردقة حتى يأخذ بلال ابنه وبمجرد دخوله الطائرة ينصح الركاب بوضع نظارة على أعينهم، لأن الفيروس الجديد ينتقل عبر العين، ولكن يسخر منه الجميع وتأمره المضيفة أن يذهب لمكانه، بعد صعود الطائره يلاحظ دكتور ياسين الأعراض على أحدى الركاب فيأمر المضيفة بألا تقترب منه، فلا تكترث لكلامه وتتحدث للراكب. تتصل إيناس كمال والتى تعمل فى شركة الأدوية التى تصنع اللقاح الخاص بالفيروس الجديد ، بنهال " أيتن عامر " وتذهب إليها فى الشركة فتخبرها بالمخطط التى تشارك فيه الشركة، وتقرر نهال التى تعمل صحفية أن تكتب عن هذا الموضوع وتفضحهم، وفى نفس الوقت يتصل بها بلال ابنها حتى تنجده وعندما ترد عليه يدخل عليها رجال يحتجزوها هى وإيناس كمال ومحمد عادل حتى لا يخرجوا من الشركة ويستولوا على تلفوناتهم .

ايتن عامر



زكى فطين

تصاب المضيفة على الطائرة بالفيروس وتنتحر فى حمام الطائرة، فيصدقوا دكتور ياسين بوجود فيروس جديد ويبدأ الجميع فى ارتداء ماسكات على العيون، ولكنه يلاحظ أن هناك الكثير من الحالات على الطائرة وحتى الطيار قد أصيب فيحتجزوا الجميع المصابين فى مكان بعيد عن باقى الركاب ولكن يفشل المساعد فى تحريك الطائرة فتقع فى الصحراء.