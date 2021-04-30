شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز: ربنا يشفيكم ويعافيكم ويخليكم لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الفنانة فيفي عبده، من متابعيها وجمهورها، الدعاء للنجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزير، اللذين انتقلا للمستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت فيفى عبده، صورة للثنائي عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وقالت: "ألف سلامة وألف بعد الشر على حبايب قلبي سمير غانم ودلال عبد العزيز تم نقلهم للمستشفى للعلاج من فيروس كورونا ربنا يشفيكم ويعافيكم ويخليكم لينا يا رب ارجوكم ادعوا لهم".

وكان قد أعلن الإعلامى رامى رضوان، عن إصابة الفنان الكبير سمير غانم، وزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، وكتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك قائلاً "اشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر"، مضيفاً: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم فى المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهم".



سمير غانم ودلال عبد العزيز

وكانت قد أكدت مصادر مقربة لـ ”الخليج 365”، أن النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز دخلا المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان الكبير سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة منذ 4 أيام بعد إصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها.