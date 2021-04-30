شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يطلب من متابعيه الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى رامى رضوان، عن إصابة الفنان الكبير سمير غانم، وزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، وكتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك قائلاً "اشكر كل من حاول التواصل، وارجو التماس العذر".

وأضاف رضوان قائلاً: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم فى المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهم".



بوست رامى رضوان

وكانت قد أكدت مصادر مقربة لـ ”الخليج 365”، أن النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز دخلا المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان الكبير سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة منذ 4 أيام بعد إصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.