شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تزور صالون عناية بالبشرة بعد استئناف تصوير أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة جينيفر أنيستون قررت الاسترخاء بعيداً عن مواقع التصوير، حيث تنشغل بأكثر من مشروع خلال الفترة الحالية، أبرزها مسلسل Morning Show الذى تم استئناف تصويره من جديد مؤخراً.



جينيفر انيستون

ونشر موقع ديلى ميل تقريراً حول نجمة مسلسل The Friends الشهيرة، أثناء استمتاعها بوقتها داخل بيفرلى هيلز، وذلك أثناء خروجها من صالون راقى للعناية بالبشرة بحسب موقع ديلى ميل، الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 52 عاماً دوماً ما تهتم بالعناية بجمالها وبشرتها.



جينيفر انيستون

وأضاف التقرير أن ظهور الممثلة الشهيرة يعد نادراً خلال الفترة الأخيرة، بعدما اقتصر ظهورها على مواقع التصوير، ما بين مواصلة أعمالها، أو الاستمتاع بوقتها في منزلها، حيث سبق وأكدت أنها من أبرز المشاهير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا تغادر منزلها إلا للضرورة.

من ناحية أخرى احتفلت النجمة العالمية جينيفر أنيستون فى شهر فبراير الماضى، وبالتحديد فى يوم 11 فبراير بعيد ميلادها الـ52، واستقبلته انيستون وقتها ببعض من التغير، حيث أكدت عدد من التقارير أن النجمة قامت بحقن وجهها حتي تخفي علامات تقدم السن وهو ما ظهر وقتها أثناء تصوير The Morning Show.