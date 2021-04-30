شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم بوجهين.. زوجة زكريا بـ"الاختيار" وعميلة جهة معادية بـ"هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الأيام الأولى من شهر رمضان تميزت الفنانة إنجى المقدم خلال مشاركتها بالجزء الثانى من مسلسل الاختيار الذى يعرض فى دراما رمضان، وذلك بلعبها شخصية زوجة "زكريا" ضابط الأمن الوطنى، وهى الشخصية التى تستعرض من خلالها التضحيات التى تبذلها زوجة رجل دوماً ما يعيش حياة مختلفة بسبب ظروف عمله، وبالتالى عليها تحمل العديد من المسئوليات بمفردها.



انجى المقدم فى مسلسل الاختيار

ومع مرور الحلقات فاجأتنا إنجى المقدم من خلال دور عكسه تماماً، ففى حين تشارك فى مسلسل "الاختيار" بزوجة ضابط الأمن الوطنى، ظهرت بمسلسل "هجمة مرتدة" عبر شخصية "نازلى" عميلة الاستخبارات فى جهة معادية لمصر.



انجى المقدم فى مسلسل هجمة مرتدة

وستشهد الحلقات مقابلتها لـ دينا التى تلعب شخصيتها الفنانة هند صبرى التى تعمل لصالح المخابرات المصرية، حيث تحاول الأخيرة الإفلات منها وعدم كشفها خاصة بعدما تم تحذيرها من جانب براعتها الشديدة عبر قيادتها الممثلة فى رفعت السوهاجى "هشام سليم" وأحمد فؤاد سليم "فاروق السوهاجى".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.

فى حين مسلسل مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.