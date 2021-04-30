شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يستعين بموقع ”الخليج 365” ليكشف سر باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي دائماً موقع ”الخليج 365”، في أوائل الاختيارات لدى الجميع من أجل تصفحه والاطلاع على آخر وأحدث المستجدات على الصعيد المحلى والدولى، وأصبح الموقع الأكثر شهرة في الوطن العربي، حديث الجميع عند ذكر أي شيء له علاقة بالأخبار او بالأحداث اليومية.

ففي مشهد درامى جديد بمسلسل بنت السلطان الذى يعرض في السباق الرمضانى الحالي، للنجم صلاح عبد الله، استعان بموقع ”الخليج 365”، في أحد المشاهد لإثبات حقيقة المعلومة التي حصل عليها للفنان باسم سمرة.



لقطة من المشهد

وظهر عبد الله في المشهد وهو يجلس على مكتبه ويوجه حديثا للفنان باسم سمرة قائلاً: "كنت قاعد مع نفسي بليل وزهقان، قلت افتح اللاب توب بتاعي وأقلب في الخليج 365، عارف موقع الخليج 365، شوفت حاجة غريبة اوى، ما تقري له يا منى، زواج رجل الأعمال النائب حسام علام من ....".

وسرعان ما أكمل الفنان صلاح عبد الله، مشهده الذى أبرز فيه تصفحه لجريدة ”الخليج 365” بسكرين شوت يظهر فيه شكل متقارب من تصميم الموقع الذى يتميز باللونين الأحمر والأبيض.



سكرين شوت من المشهد

ومسلسل "بنت السلطان" يشارك فى بطولته نخبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.