شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز للمستشفى بعد إصابتهما بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مقربة لـ ”الخليج 365”، أن النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز دخلا المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان الكبير سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.