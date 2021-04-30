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نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز للمستشفى بعد إصابتهما بـ كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مقربة لـ ”الخليج 365”، أن النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز دخلا المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان الكبير سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

 

بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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