نقل سمير غانم إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نُقل الفنان سمير غانم إلى إحدى مستشفيات العزل بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا "كوفيد- 19).

وقال مصدر مقرب من الفنان إن "غانم"، أصيب بالفيروس بعد مشاركته مؤخرًا في إعلان لصالح إحدى شركات الإتصالات، ليُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وتتلقى حاليا الفنانة دلال عبد العزيز العلاج بإحدى المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلتا المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج أيضًا.

يُذكر أن دنيا سمير غانم وحسن الرداد، أصيبا مؤخرا بكورونا.