بعد إصابتها بكورونا.. بوسي شلبي تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت المذيعة بوسي شلبي تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت "بوسي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنانة دلال عبدالعزيز تخضع للعلاج وأن حالتها الصحية في تطور وتشهد تحسن كبير".

وعن الحالة الصحية للفنان سمير سمير، قالت بوسي إنها ليس لديها أي معلومة عن إصابة "غانم" من عدمه.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلتا المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

يُذكر أن دنيا سمير غانم وحسن الرداد، أعلنا التعافي من فيروس كورونا.