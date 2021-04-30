فن ومشاهير

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية عن إصابة سمير غانم بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداولت عدد من المواقع الالكترونية خبر نقل الفنان سمير غانم إلى إحدى مستشفيات العزل بعد إصابته بفيروس (كوفيد- 19).

وتواصل الخليج 365 مع الفنانة نهال عنبر مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن الموسيقية، أنها لا تستطع تأكيد أو نفي خبر دخول الفنان سمير غانم إلى المستشفى: "مقدرش أدي معلومة أكيدة عن الموضوع ده، أحنا بنتواصل مع الأسرة من بدري ومفيش رد وطبعًا مقدرين لإن اللي بيكون معاه مريض بيكون مضغوط جدًا، لكن أنا معنديش أي تفاصيل".

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلتا المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج أيضًا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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