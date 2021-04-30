للقضاء على الحشرات … إليكم هذه الطرق الـ3

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ 51 دقيقة

تنتشر الحشرات المنزلية مثل النمل والصراصير بكثافة في فصل الصيف، ما يسبب انزعاج سكان المنزل لما تشكله مثل هذه الحشرات من خطر على الصحة.

وعرضت بوابة “أخبار اليوم” 3 طرق منزلية يمكنها مكافحة حشرات الصيف دون اللجو إلى المبيدات والمواد الكيميائية الضارة.

السكر مع بيكربونات الصوديوم

اخلط ملعقة من السكر وملعقة من بيكربونات الصوديوم فهذه الوصفة تساعدك على التخلص من النمل والصراصير نهائيًا.

الفلفل الحار مع الثوم

اخلط ملعقة من الفلفل الحار مع الثوم وأضف إليهم لتر ماء وقطرات من الصابون السائل، وضعهم في “بخاخة” وقم برشها على جحر النمل والصراصير.

الخيار

قشر الخيار بمثابة الفخ للصراصير والنمل خصوصًا عند وضعه في ورق الألمونيوم واتركه في جحر الحشرات.