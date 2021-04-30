رابعة زيات: الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين
وقالت عبر “تويتر”: “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 7:22 مساءً
رابعة الزيات
طمأنت الإعلامية اللبنانية رابعة زيات متابعيها على صحة زوجها الإعلامي زاهي وهبة.
وقالت عبر “تويتر”: “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء
شكراً يا رب،
شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،
شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة
محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي، ليحفظكم الله جميعاً”.