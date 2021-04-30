فن ومشاهير

رابعة زيات: الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 7:22 مساءً

رابعة الزيات

طمأنت الإعلامية اللبنانية رابعة زيات متابعيها على صحة زوجها الإعلامي زاهي وهبة.

وقالت عبر “تويتر”: “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء
‏شكراً يا رب،
‏شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،
‏شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة
‏محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي، ‏ليحفظكم الله جميعاً”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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