رابعة زيات: الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 7:22 مساءً

طمأنت الإعلامية اللبنانية رابعة زيات متابعيها على صحة زوجها الإعلامي زاهي وهبة.

وقالت عبر “تويتر”: “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

‏شكراً يا رب،

‏شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

‏شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

‏محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي، ‏ليحفظكم الله جميعاً”.