وفاة نجم منتخب الصين السابق تشانغ إينهوا عن 48 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إن مدافع منتخب الصين السابق تشانغ إينهوا الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2002 لكرة القدم توفي أمس الخميس عن 48 عاما.

ولم تذكر وسائل الإعلام سببا لوفاة تشانغ الذي ساعد منتخب بلاده في التأهل للنهائيات العالمية للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن.

وخلال مسيرته توج تشانغ بلقب الدوري الصيني سبع مرات مع داليان واندا ما بين 1994 و2002 كما تأهل فريقه لنهائي كأس آسيا في 1998 لكنه خسر أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأمضى تشانغ فترة قصيرة في ان;لترا عندما أنتقل إلى جريمسبي تاون على سبيل الإعارة قبل أن ينضم إلى تيانجين تيدا الصيني وينهي مسيرته في الملاعب في صفوف ساوث تشاينا في هونغ كونغ. وبعد الاعتزال عمل تشانغ في برامج تطوير الناشئين.