عمر كمال يشارك في “الاختيار 2” بأغنية “هنلبس عساكر”.. ما علاقة أحمد حلمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر مطرب المهرجانات المصري عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، كشف فيه عن مشاركته في مسلسل “الاختيار 2” من خلال أغنية تحمل اسم “هنلبس عساكر”.

وظهر كمال وهو يقف في الاستوديو لتسجيل الأغنية وسط مشاهد من أحداث المسلسل الذي يحظى بمشاهدة جماهيرية كونه يتناول فترة زمنية من الأحداث في مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية.

وتقول أغنية “هنلبس عساكر” في مطلعها: “لو بقيت عمرك هتقتل أو هتفجر كمائن إحنا هنزيد مش بننقص، مش مصدق شوف وعاين أنت شكلك مش مذاكر في التاريخ يا رخيص وفاجر، لو هتقتل كل جيشنا شعبنا هيلبس عساكر”.

الأغنية من كلمات محمد حمدي، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس.

وتضمنت كلمات الأغنية جملة: “إحنا هنزيد مش بننقص” التي رددها الفنان المصري أحمد حلمي خلال مشاركته في برنامج المواهب “أرابز غوت تالنت” قبل 6 سنوات، وهو ينعي الشهداء، إذ تحدث عن البدلة العسكرية التي ارتداها يوماً ما، وكان يردد أنه جندي مجند أحمد محمد حلمي.

مسلسل “الاختيار 2” بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي ويشارك في العمل الفنانون: إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.