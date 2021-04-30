كريم فهمي يرد على اتهامه باقتباس فكرة فيلمه الجديد “ديدو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رد الفنان المصري كريم فهمي على اتهام أحد متابعيه في تويتر باقتباس فكرة فيلمه الجديد “ديدو” من فيلم أميركي، وطالبه بالاعتراف بأن الفيلم اقتباس وليس تأليف.

وطالب كريم صاحب التعليق بعدم الحكم على الفيلم إلا بعد مشاهدته كاملاً، مؤكداً أن إعلان الفيلم الذي لا يتعدى سوى دقائق قليلة غير كافٍ للحكم على الفكرة الكاملة.

وسبق أن أعلن كريم فهمي عن غنائه لأول مرة في فيلمه “ديدو” المنتظر عرضه في عيد الفطر، وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا.

ونشر فهمي صورة ساخرة في انستغرام، أثناء وجوده داخل الاستديو في كواليس تسجيل أغنيته الجديدة بالفيلم، وأرفق معها صورة للفنان صفا الجميل وهو يغني أيضاً، وقال لجمهوره: “أنا هغني”.

وعقب نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين، حيث اتهمه البعض بالتنمر على الفنان صفا الجميل واعتبروا الصورة استهزاءً، وسط تأكيد أنه لا مجال للسخرية من غيره لعمل دعاية لفيلمه، بينما رأى آخرون أنه تنمر بطريقة واضحة ولا يجب السكوت عنه، وقال آخرون إنهم ينتظرون الفيلم والأغنية وتوقعوا له نجاحاً كبيراً.

يشارك كريم فهمي في بطولة فيلم “ديدو” إلى جانب عدد من الفنانين بينهم: حمدي الميرغني، هدى المفتي، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، وحمادة هلال، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو مغامرة حول فكرة عقلة الإصبع، الذي يجسد دوره كريم فهمي.